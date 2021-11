Yanet García se levanta la falda y enseña todo en video hot

La modelo promocionó su cuenta en OnlyFans luciendo el disfraz más candente que no dejaba nada a la imaginación, sobre todo al hacer zoom a sus atributos.

Con cada publicación que realiza, Yanet García deja a todos sus fans sin palabras, pues sus sensuales imágenes en lencería atraen toda la atención.

La modelo quiso promocionar su página de OnlyFans y lo hizo demostrando que es una amante de Halloween, solo que su disfraz no tapa mucho.

Ya que a través de su Instagram, ha compartido con sus más de 14 millones de seguidores unas fotografías donde nos muestra una serie de disfraces sexys ideales para tener el look más hot para la noche de brujas.

Y este año no fue la excepción, pues la ex chica del clima compartió a través de un reel un avance del contenido edición Halloween con un disfraz atrevido con el que le robó los suspiros a más de uno y que está disponible en OnlyFans.

El disfraz con el que Yanet García encendió las redes se trata de una versión renovada y sexy de Caperucita Roja, pues la conductora posó en un bosque mordiendo una manzana con un mini vestido y una capa roja que dejaba al descubierto sus curvas, presumiendo su figura de impacto.

Acompañó su disfraz con un liguero negro con detalles de encaje, sin duda uno de los accesorios más sensuales.

El debut de la modelo

Yanet García dio a conocer que será la modelo que aparecerá en la primera portada de la edición mexicana de Penthouse.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz se mostró feliz de alcanzar su logro en una de las revistas para adultos más conocidas a nivel internacional.

En su publicación comentó que luchó por lograr sus sueños a pesar de que muchas “personas no creyeron en ella”.

“Estoy muy feliz y emocionada de ser la portada de la primera edición de la Revista @penthousemexico en México”, comentó.

En una especie de carta para la “Yanet del pasado”, la modelo fitness apreció su fuerza y su valentía para lograr romper los estereotipos.

“Hoy le digo a esa Yanet del pasado que si se puede, que me siento orgullosa de que no haya parado de luchar por sus sueños a pesar de que tantas personas no creyeron en ella, a pesar de que tantas puertas se le cerraron y casi se rendía. Hoy le digo que esto apenas comienza y que todo el trabajo externo pero sobre todo interno tan profundo ha valido la pena”, agregó.

