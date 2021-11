Se filtran las fotos hot que la actriz China Suárez le envió al Icardi

Según medios internacionales, las imágenes y los chats provocaron un quiebre en la relación del futbolista argentino con Wanda Nara.

La polémica continúa, pese a que Wanda Nara dijo que había perdonado a Mauro Icardi por el amorío con China Suárez.

De hecho, en dos programas argentinos de farándula aseguraron que se filtraron tanto las fotos como los videos que la expareja de Benjamín Vicuña le habría mandado al futbolista del PSG.

Es así como la conductora de Ciudad Magazine, Carmen Barbieri, habló del tema al aire.

“Yo recibí unas fotos de la China desnuda, divina. ¡Qué cuerpo tiene esa mujer! Me llegó de un número que no tengo agendado, no sé quién me lo mandó y me dijeron ‘esta foto es una de las que vio Wanda’”, dijo.