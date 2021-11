“Sí era su arma”, padre de Octavio Ocaña da nueva declaración

El padre del actor aseguró que existen diversas inconsistencias en el reporte de la investigación acerca de la muerte de su hijo.

Después de que el pasado 29 de octubre muriera Octavio Ocaña en circunstancias que hasta el momento no son claras, Octavio Pérez, padre del actor, dijo que no está dispuesto a aceptar la versión oficial de la Fiscalía General del Estado de México.

Fue durante una entrevista para el programa radial de Gustavo Adolfo Infante, en donde Pérez dio una nueva declaración. Aseguró que buscará hacer justicia e irse contra los responsables del “asesinato” de Ocaña.

Además agregó que su hijo no fumaba marihuana. “No tengo palabras pero ya enterré a mi hijo, ahora ahí les va a las autoridades, hasta las últimas consecuencias, mi hijo no fumaba marihuana, mi hijo no era un alcohólico que tomará dos días por que yo soy empresario y él estaba en México cuidando mi empresa de allá y yo estoy en Tabasco recibiendo órdenes de él y así era diario”, expresó.

“Me pidió permiso que se iba a ir, él siempre traía dos escoltas y en ese momento tenía una comida en Villa del Carbón, pero me avisó: Papá me voy a tomar unas chelas’ y le dije: llévate a los escoltas porque para allá está cabrón, y me dijo que sí y se los dejó a su novia y él se adelantó con dos amigos míos y en ese momento pasó lo que pasó”, contó.

Los dos hombres que acompañaban a Octavio Ocaña el día de su muerte, eran amigos de la familia. Fueron arrestados para rendir una declaración. Sin embargo, fueron liberados tras lograrse determinar que no existía delito que los responsabilizara.

Brinda más detalles

El padre del famoso también confirmó que el arma era del joven actor.

“Honestamente sí, pero él nunca traía cartucho cortado, prohibido él nunca traía eso, ellos lo mataron y se la pusieron ahí, la encontraron ahí y se la pusieron como si fuera un asesinato, pero la bala entra de atrás ¿cómo se va a disparar?”, comentó.

Ante la pregunta de Gustavo Adolfo Infante sobre ¿Quién había matado a su hijo?, Octavio Pérez respondió que no le cabía la posibilidad que la policía.

Además, la hermana de “Benito Rivers” compartió en sus historias de redes sociales unas fotografías en donde dejaba claro que los policías habían robado pertenencias de su hermano.

