“El juego del calamar”: ¿Cómo se hacen y a qué saben las galletas dalgona?

¿También te has preguntado a qué saben las famosas galletas dalgona de la nueva serie de Netflix del momento? No hace falta que te registres en ‘Squid Game’, ¡nosotros lo hacemos por ti! Nos referimos a las galletas, por supuesto.

A menos que vivas bajo una roca, habrás oído hablar de la famosa serie de ‘El Juego del Calamar’. En esta producción al estilo de Los Juegos del Hambre, 456 personas endeudadas deben completar una serie de juegos ‘infantiles’ para ganar una cantidad exorbitante de dinero. Sin embargo, hay un giro. Si pierden, mueren. De verdad (pero no de verdad por ahora, ¡sigue siendo ficción!).

En el tercer episodio, hay un juego que llama especialmente la atención de los aficionados: los concursantes tienen que tallar a la perfección una forma incrustada en una galleta con una sola aguja. Hoy, la serie y sus pequeños círculos dorados están por todas partes en las redes sociales. Algunos usuarios intentan recrear los retos, incluido el de las galletas.

Si te preguntabas cómo hacerlos y a qué saben, tenemos la respuesta para ti. Tengan la seguridad de que ningún periodista resultó herido en el proceso. Sin embargo, estuvo cerca…

Sólo se necesitan dos ingredientes: azúcar y bicarbonato de sodio. Para el bicarbonato, una pizca o dos son suficientes, ya que no quieres que la mezcla se hinche demasiado, como ya se puede ver en videos de TikTok.

También necesitas cortadores de galletas, una espátula, una prensa para galletas, un cucharón, una bandeja para hornear y papel de hornear. Como no teníamos una prensa para galletas ni papel para hornear, Metro utilizó lo que pudo conseguir: una taza de medir y papel encerado. Uno necesita lo que necesita.

Para empezar, se derrite el azúcar por completo. La ponemos a fuego lento y removemos enérgicamente hasta que nuestra mezcla se convierta en un jarabe dorado pálido. Tener cuidado de no quemar el azúcar. A continuación, se añade el bicarbonato de sodio y se remueve enérgicamente hasta obtener un color caramelo. Vierta la mezcla en una bandeja de horno y presione con un cortador de galletas para darle forma redonda. Después de unos segundos, volvemos a empujar el cortador de galletas elegido. Dejar enfriar y disfrutar. ¡Pero un momento!

La preparación de esta galleta es tan desesperante como el personaje de Han Mi-nyeo (número 212), la loca novia del gángster acosador (también conocido como número 101) de la serie.

En primer lugar, puede que no seamos grandes chefs, pero las cantidades de las recetas que vemos en internet o en TikTok obviamente no funcionan. El azúcar no cubre todo el fondo de la sartén. Se quema rápidamente y la mezcla se vuelve tan sólida como la actuación de Lee Jung-jæ (jugador 456).

Sostener un cucharón con azúcar sobre el fuego tampoco es fácil. Después de cinco minutos, no vimos ningún resultado y casi nos quemamos la mano.

¿El método ganador? Triplique la cantidad de azúcar de una a tres cucharadas, con una o dos pizcas de bicarbonato. No más que eso. Con esto, Metro pudo hacer… una galleta. ¡Hurra! Utilizar un palillo para remover y engrasar nuestra improvisada prensa de galletas también fue una buena idea. El material es MUY pegajoso y podría haber arruinado la estructura de la galleta si hubiéramos dado un paso en falso. Por cierto, ¡algunos usuarios de Twitter lo han aprendido por las malas!

Por último, te ahorraremos el estado de nuestra cocina.

i tried the squid game biscuit/cookie and it was a fail. i wonder if it's because i used baking powder instead of baking soda pic.twitter.com/zDqOaWXwBp

— Jihan⁷ | proud of bts🌌 (@wthparkjimin) September 28, 2021