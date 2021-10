Octavio Ocaña se iba a casar, así reaccionó su prometida a la muerte del actor

El actor de 22 años se había comprometido con su novia este año. Ahora, ella se despide de su amado con un conmovedor mensaje.

Octavio Ocaña conocido por su papel de “Benito Rivers” perdió la vida después de que presuntamente participó en una persecución policial.

Medios mexicanos informaron que el actor murió el viernes 29 de octubre en el municipio Cuautitlán Izcalli, en el estado de México.

Estaban comprometidos

El actor se comprometió con su novia, Nerea Godínez, en junio de este año.

La joven compartió varias publicaciones en su cuenta de Instagram, en una foto agregó la leyenda ‘Por siempre sí’.

La relación sentimental de Octavio y Nerea siempre fue pública, ya que ambos compartían en redes sociales fotos y videos de sus viajes; y expresaban su amor.

Nerea Godínez rindió un homenaje a su fallecido prometido. “Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser, es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser”, comentó.

“Mi papi hermoso me dejas muerta en vida”, agregó en otra historia.

El actor mexicano Octavio Ocaña, también conocido por su personaje de Benito en la serie “Vecinos”, murió cuando viajaba a bordo de una camioneta en el municipio de Cuautitlán Izcalli, al parecer por la detonación de un arma de fuego.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indaga las causas del deceso del actor, quien presuntamente viajaba a bordo de una unidad particular de su propiedad con dos acompañantes cuando ocurrieron los hechos.

