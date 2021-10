Alec Baldwin rompe el silencio tras matar accidentalmente a una mujer

El famoso rompió el silencio tras matar accidentalmente a la directora de fotografía, en el set de filmación, al disparar una pistola de utilería.

Tras el terrible incidente, Alec Baldwin ha roto el silencio y ha expresado su sentir ante lo que sucedió.

“No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada”, tuiteó Baldwin.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021