Las imágenes, que circulan en las redes, fueron tomadas de la cuenta que ella tiene en OnlyFans; en ellas, la modelo aparece mostrando sus curvas sin nada de ropa.

Demi Rose no deja de estar en boca de todos, pues con su sensualidad ha logrado cautivar a millones de fans en todo el mundo y más desde que abrió su cuenta en OnlyFans.

La famosa modelo británica no pierde oportunidad de subir la temperatura en las redes; sin embargo, en el sitio para adultos coloca imágenes más candentes y subidas de tono.

Fue de ahí donde se tomaron unas fotos, que ya circulan en las redes sociales, donde la celebridad aparece desnuda, dejando ver sus curvas en todo su esplendor y sin filtros.

Estas están expuestas desde hace unos días, y aunque ella no se pronunciado ante esta filtración, algunos fans que pagan la suscripción pidieron que fueran eliminadas por que así no tenía sentido pagar por verlas.

– Demi Rose –

Hi mommy I made a mess can I clean it up? 🥺🥺 pic.twitter.com/i6dIchwb8b

