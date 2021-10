Eliot Awards: conoce a todos los ganadores

Kenia Os, Kimberly Loaiza y Danna Paola, figuraban entre las nominadas.

La séptima edición de los Eliot Awards, que galardonan a los influencers o creadores de contenido en Hispanoamérica, se llevaron a cabo este 21 de octubre en la Ciudad de México.

Más de 40 influencers fueron los nominados en los Eliot Awards. Entre los más famosos están Kimberly Loaiza, Kenia Os, Danna Paola, Herly RG, Kunno, Paco de Miguel, Domelipa, entre otros.

Los ganadores

LÍDER DIGITAL DEL AÑO

• Fede Vigevani

• Skabeche

• Kimberly Loaiza

• Kenia Os

• Rod Contreras

• Danna Paola (Ganadora)

REVELACIÓN DEL AÑO

• Darian Rojas

• Kunno (Ganador)

• César Pantoja

• Ignacia Antonia

• Carlos Feria

HOW TO

• Daniela Hoyos (Ganadora)

• Pongámoslo a prueba

• Robe Grill

• Rosshana Bracho

• Fede Brocha

NOMINADOS A COMEDIA

• Chingu Amiga

• Mario Aguilar

• Odalys Dafne

• Rorrovidios

• Paco de Miguel (Ganador)

BETTER U

• Sol Carlos

• Herly

• Roberto Martínez (Ganador)

• Jessica Fernández

STORYTELLER

• En cortinas

• Juanpa Zurita

• Alan x el mundo

• Alex Tienda (Ganador)

• Yolo Aventuras

BEST ENGAGER

• Domelipa

• Sofía Castro (Ganadora)

• Brinda Deyanara

• María José Gi (Majo)

• Missasinfonía

BEAT FOR LIKE (Beat 4 like)

• Ingratax

• María Becerra (Ganadora)

• Kenia Os

• Mont Pantoja

• Karol Sevilla

TODOS SOMOS PRÍNCIPES (Publipremio)

• Scarcuchi

• Leslie MCkenzzie (Ganadora)

• Ami Rodríguez

• La Bala

• Floperalex

IMPACTO POSITIVO

• Alessandra Rojo de la Vega

• La fashionista

• Andrea Lejos

• Zazil Abraham

• Arturo Isla Allende (Ganador)

Acá la transmisión en vivo del evento:

