Famosas que le ganaron la batalla al cáncer de mama

Hoy se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama y reconoceremos a celebridades del mundo de la música y el cine que vencieron la terrible enfermedad.

De acuerdo a la información dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama es el más común, con más de 2.2.millones de casos y cerca de una de cada 12 mujeres tendrán que enfrentarlo a lo largo de su vida.

Solo en 2020, se diagnosticó a 2.3 millones con esa enfermedad en todo el mundo, y 685 mil fallecieron.

Hoy, 19 de octubre, se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Seno, un padecimiento que no discrimina edad ni estatus sociales.

Recordemos que muchas famosas fueron diagnosticadas y afortunadamente lograron recuperarse.

En esta fecha tan importante hacemos un repaso de aquellas celebridades que lo padecieron y hoy son mujeres renacidas, valientes que salieron adelante.

Batallaron contra la enfermedad

A continuación, el ejemplo de siete mujeres que se convirtieron en guerreras victoriosas contra el cáncer de mama.

Adamari López

La actriz y presentadora puertorriqueña fue diagnosticada en 2005 y se enfrentó a quimioterapias, una mastectomía y una reconstrucción de ambos senos.

Angelina Jolie

La ex de Brad Pitt se sometió a una doble mastectomía preventiva, en 2013, luego que le encontraran un gen causante de cáncer de seno.

Recordemos que la mamá de la protagonista de “Eternals” falleció de esta afección.

Olivia Newton- John

La actriz recibió dos golpes fuertes el mismo día: la muerte de su padre y el diagnóstico de cáncer de seno.

En 1992, con 44 años, tuvo que practicarse una mastectomía del seno derecho para eliminar el tumor maligno. Después de seis meses de quimioterapia y varios tratamientos naturales, superó por completo la enfermedad.

Cynthia Nixon

La diagnosticaron en 2008 a sus 38 años y decidió someterse a una mastectomía bilateral.

Posteriormente, junto con Christina Applegate creó la fundación The Right Action for Women, para ayudar a las mujeres de escasos recursos a que se realicen los exámenes médicos y detecten a tiempo el cáncer, tal como fue su caso.

Tanto la abuela como la mamá de Cynthia Nixon padecieron de cáncer de mama, por lo que ella se practicaba mamografías desde los 35 años.

Christina Applegate

Fue diagnosticada en 2006 y durante seis semanas y media recibió radioterapia. Le practicaron una tumorectomía, operación que extirpa todo el tumor, pero salva la mayor parte de tejido del seno.

Angélica María

La mexicana fue diagnosticada en 1997, a tan solo unos meses de la muerte de su madre que falleció de la misma enfermedad.

Con un diagnóstico temprano lograron extirparle el tumor. En septiembre pasado llegó a sus 77 años.

Daniela Romo

Hace nueve años fue diagnosticada y prefirió manejar la situación en privacidad, más aún de la prensa. Aunque está libre de cáncer desde hace tiempo atrás, la argentina año con año se une a la campaña y se realiza los chequeos pertinentes como prevención.

