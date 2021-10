Sin censura, Demi Rose comparte video completamente desnuda

La modelo británica desafió las reglas de Instagram al compartir un video donde aparece de espaldas viendo al mar, pero sin nada de ropa y dejando ver todas sus curvas.

No cabe duda que Demi Rose está dispuesta a llamar la atención en las redes sociales a costa de lo que sea, pues desde que abrió su cuenta de OnlyFans su fama va en aumento.

Ahora la modelo británica decidió burlar la censura que Instagram tiene con cierto tipo de publicaciones, compartiendo un video y una foto donde se mostró sin nada de ropa.

Desde la isla de Tulum, en México, la joven de 25 años de edad se dejó ver completamente desnuda mientras posaba de espaldas con el mar de fondo.

“De ja vu”, fue lo único que escribió.

Por supuesto, su publicación no tardó en ser sensación entre internautas que le agradecieron el dejarlos apreciar su figura, consiguiendo que su publicación rebasara 1.5 millones de ‘me gusta’ en la red social.

“¿Dónde me registro para ser fotógrafo?”

“Bahhh, sé que el camarógrafo está bloqueado”

“Quiero una figura de cera tuya en mi sala”

“Eres espectacular baby”

“Bueno, estás que ardes mi amor 🔥”

“A veces me pregunto si lo que dicen es verdad… Que se abrieron las puertas del cielo, dejando escapar ángeles como tú”

La modelo se confiesa

Demi Rose decidió ser sincera al señalar que su pequeño cuerpo no es obra de ningún cirujano.

Ella sometió a sus millones de seguidores en Instagram a una dinámica de juego, donde contestaría todas sus inquietantes preguntas y precisamente una de ellas fue sobre sus senos.

“Jamás me he sometido a una cirugía de ese tipo (aumentos de senos), por lo que mi cuerpo no es la obra de algún cirujano”, escribió.

Así fue la forma en que la británica reveló esta cuestión que tenía a sus seguidores con la duda, pues en verdad es muy agraciada y eso levanta sospechas, de hecho, hasta el momento, todavía muchos internautas consideran que sí debe haber recibido alguna “ayudadita” de un cirujano a pesar de que ya lo haya aclarado.

Sin embargo, los observadores más meticulosos aseguran que tiene razón ya que todo se ve en su lugar y se nota que es natural.

