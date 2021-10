La famosa youtuber compartió por medio de un video que su papá la golpea y que puso una orden de restricción contra él.

Araceli Ordaz, mejor conocida dentro del mundo del espectáculo como Gomita, está atravesando un duro momento.

Y es que la joven aprovechó las redes sociales para denunciar los abusos físicos y psicológicos al os que ha sido sujeta por parte de su padre, Alfredo Ordaz.

Por medio de un video, la exintegrante de Sabadazo, contó que había sido atacada físicamente en ese momento por defender a su madre.

Ambas habrían sido víctimas de este tipo de abusos por parte de su padre, desde hace mucho tiempo.

En el clip se le pude apreciar en un estado de shock, donde con coraje y tristeza muestra las zonas donde había sido agredida.

Dicho material que ahora deja de ser inédito y exhibe la situación por la que atraviesa Gomita.

“Llevo mucho tiempo guardando, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Traigo este ojo hinchado y la quijada me duele”, afirmó la mexicana.

Asimismo, la joven mexicana detalló en medio de lágrimas”: “Me aventó varios golpes en la cara”.

Gomita le pone orden de restricción a su papá…

Al ritmo de Grande, tema musical de Gloria Trevi y Mónica Naranjo, Gomita mostró en sus historias que el mensaje de la canción iba completamente dedicado a su papá.

“Esta canción que van a escuchar a continuación, yo en lo personal se la dedico a mi padre”, afirmó la joven.

Como parte de las pruebas, también compartió una publicación donde se muestra parte de sus extensiones, con el siguiente mensaje.

“Desde ese día dije por mi bien que no me volvería a callar, me arrancó las extensiones”, agregó la mexicana.

También compartió que realizó una denuncia, que dio como resultado una orden de restricción para el señor Alfredo Ordaza.

Aunque dejó muy en claro su molestia porque solo quedará en esta situación y no fuera detenido.

