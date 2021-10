Kimberly Flores habla de su difícil niñez y del porqué tuvo que trabajar de “teibolera” en discotecas

La guatemalteca rompió el silencio y hasta afirmó que le iban a poner el nombre de una virgen.

Kimberly Flores compartió un video en YouTube titulado: “Mi pasado: Lo que nadie sabe”.

Y en el clip, la guatemalteca aseguró que quiere que conozcan más de ella. Sin embargo, mencionó que será la única ocasión que hablará de estos temas.

La esposa de Edwin luna comenzó por su infancia, pero destacó que de algunos momentos ya no los tiene tan claros.

“Desde que tengo uso de razón yo he vivido una parte con mi abuela y parte con una tía que quería muchísimo y quiero porque todavía está viva”, reveló.

Además, explicó que de pequeña le querían poner el nombre de una virgen, pero al final solo le pusieron tres nombres.

La cantante mencionó que de su padre sabe muy poco ya que lo conoció hasta que tenía 14 años.

Kimberly Flores habla de su época como bailarina…

Asimismo, la modelo aseguro que su niñez fue un poco dura y triste ya que siempre careció del cariño de sus padres, aunque su abuela y abuelo siempre le dieron amor.

Además, reveló que vivió muchas carencias, pero eso no implicó que no fuera feliz con lo poco que tenía.

Flores mencionó que su madre casi nunca estuvo presente en su niñez, pero algo que siempre le pagaba a pesar de que ella se encontraba en Estados Unidos era la escuela.

Al llegar a la edad de 16 o 17 años reveló que comenzó a ser un poco más rebelde ya que no quería ir a estudiar.

Un año después, Kim conoció al papá de sus dos hijos en una fiesta, pues era DJ del lugar y comenzaron una relación muy corta.

“Yo quede embarazada cuando todavía estudiaba”, afirmó, además de mencionar que escondió su embarazo.

Tras dar a luz, Flores comenzó a trabajar en una discoteca: “Tenía que darle leche porque a mí no me salía leche de los pechos”.

Además, agregó: “Trabajaba en una discoteca y la gente me ponía a bailar, por eso mucha gente también me ha criticado y me ha dicho teibolera”.

