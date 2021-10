Las fotos de Shakira para Cosmopolitan que están que arden las redes

La cantante no solo protagoniza la portada, sino una increíble sesión de fotos donde muestra su espectacular figura en diminutos atuendos y en un body de tanga.

Tras más de 20 años de carrera, Shakira se ha convertido en mucho más que una cantante, pues su éxitos la ha llevado a ser todo un icono de estilo y quedó demostrado al protagonizar la portada de Cosmopolitan.

La famosa revista eligió a la cantante no solo para aparecer en la portada de le edición de noviembre, también en un amplio reportaje en el que incluyen varias sugerentes fotos.

En ellas vemos a una estrella que se desmelena y posa como casi nunca se le había visto hacerlo, en ropa interior y con posturas que han revolucionado a sus millones de seguidores.

Fue ella misma quien dio a conocer la noticia a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, pues compartió la portada donde posa mirando a cámara desafiante, con su melena ondulada suelta y ataviada con un body plateado unas medias finas de color negro.

“Pues ‘Cosmopolitan’ me visitó en el gimnasio e hizo una sesión para la portada justo después de que terminara un entrenamiento. Gracias @ellenvonunwerth por las divertidas fotos”, escribió.

También la revista le dedicó unas palabras a la colombiana, cuando revelaron algunas imágenes de la sesión de fotos.

“La voz. Las caderas. El pelo. Hay muchas cosas sobre Shakira que podrían no replicarse nunca y, sin embargo, todavía se está reinventando”, expresaron, además de anunciar que también hay entrevista.

En la mencionada entrevista, Shakira hace un poco de balance de su carrera artística y también sorprende con algunas declaraciones sobre su vida personal, confesando que era una persona muy tímida.

“Todavía ahora me resulta difícil cantar ante un grupo pequeño. Me siento un poco tonta, un poco ridícula y un poco desnuda. El escenario, la multitud, las luces y los aplausos de la gente me visten”, explicó.