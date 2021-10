Venom está de regreso y su director nos habla del simbionte alienígena

El miércoles 6 de octubre llega a las pantallas de cine una de las películas más esperadas del año, Venom: Let There Be Carnage.

Publicidad

El filme Venom: Let There Be Carnage es una de las películas más esperadas de lo que va del año.

Será este miércoles 6 de octubre cuando la famosa cinta llegue a las principales de cine del país.

En está ocasión, el protagonista, Tom Hardy contó con la dirección de Andy Serkis, quien es reconocido justamente por traer a la vida y darles complejidad a seres 100% imaginarios.

Pero aún con la experiencia en el estilo motion capture, Andy nos confesó que el método de Tom Hardy para crear a Venom fue algo que él nunca había visto antes.

“En muchos sentidos, este tipo de películas es lo que me encanta de la narración“, enfatiza el director.

“La forma en que funcionan estos cómics y el universo en el que existen estos personajes, te permite mucho, te permite abordar temas emocionales realmente sinceros“, agrega.

Venom 2 nos sorprenderá…

Andy señala que lo primero que entendió cuando comenzó a trabajar en Venom era que Hardy estaba muy enfocado en transmitir la idea de dualidad.

“No hay nada blanco o negro en Venom. Hay muchas áreas grises, y eso aplica con los personajes del la película, así como con Cletus Kasady y su simbionte Carnage“, añade.

Además, agrega: “Son individuos muy dañados y ambos traen cargado demasiado equipaje. De hecho, no hay un solo personaje en la película que sea así“.

Serkis enfatiza que todo fue un reto, principalmente, porque era difícil construir a un personaje que era ajustado a la mirada de Tom Hardy.

En está ocasión, Hardy nominado al premio dela Academia, regresa como Eddie Brock, el reporte de investigación que, como el público descubrió en la popular película, tiene un huésped no deseado dentro de su cuerpo, un simbionte alienígena feroz.

Las críticas ya han llegado y han sido muy gratificantes para los fanáticos.

(Visited 18 times, 18 visits today)