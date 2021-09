“El Pitters”, la verdad sobre la supuesta aprehensión del youtuber

El guatemalteco que hace poco se hizo viral por lanzar un polémico tema junto a Esme "La Chapina", se hace tendencia nuevamente.

“La Policía Nacional Civil (PNC) capturó al youtuber Abner Pitters,conocido como “El Pitters”, por escandalizar en la vía pública. Medios locales de ese departamento informaron que las autoridades realizaron la detención a las 11:15 horas de hoy, en el kilómetro 264.7 carretera CA-13″, se lee en un medio de comunicación.

“De acuerdo con la información publicada por medio de Izabal, “El Pitters”, estaba en estado de ebriedad, escandalizaba en la vía pública; fue puesto a disposición del juzgado de turno”, agregan.

Aclara la situación

La noticia pronto se hizo viral, sin embargo, el youtuber agregó que el hecho es falso.

“BENDICIONES MIS BROTHERS PASEN UN FELIZ VIERNES DIOS LOS BENDIGA😎❤️🇬🇹💯 (OJO👁️‍🗨️) NO HAY QUE CREER LO QUE SE VE EN LA REDES SOCIALES HASTA YO ME A… ME ENTENDES🤣🤣🤣🤣”, comentó en sus redes sociales.

La fake news generó muchas reacciones entre los usuarios en redes sociales y algunos tacharon que era “La maldición de la Esme” es broma.

En una transmisión, El Pitters también aclaró que no se encontraba preso.

Hace algunos meses, El Pitters lanzó un videoclip junto a la youtuber el cual generó polémica por el contenido del mismo. Muchos usuarios exigían que se retirará de YouTube.

