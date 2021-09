Los ganadores de los premios Emmy 2021

"The Crown" y "Ted Lasso" los grandes ganadores de la noche. Conoce a todos los premiados.

La cuarta temporada de “The Crown” arrasó con los Emmy en las categorías de serie dramática y “Ted Lasso” brilló al conquistar múltiples premios de comedia la noche del domingo en Los Angeles.

Congratulations to the cast and crew of The Crown for 11 Emmy wins — including Best Drama Series, Best Actress for Olivia Colman, Best Actor for Josh O’Connor, Best Supporting Actress for Gillian Anderson and Best Supporting Actor for Tobias Menzies. pic.twitter.com/FUNxPpzUU8

— The Crown (@TheCrownNetflix) September 20, 2021