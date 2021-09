Pregunta en certamen de belleza sobre “mujeres universitarias” provoca indignación

La representante de Suchitepéquez, en el certamen Reina Nacional de Independencia, se enfrentó a una pregunta machista y cuya respuesta tampoco fue bien recibida.

Publicidad

El certamen de belleza denominado Reina Nacional de Independencia se realizó este 13 de septiembre y se convirtió en motivo de indignación de usuarios de redes sociales por una pregunta catalogada como machista y retrógrada.

Esta es la parte más criticada de este tipo de certámenes, ya que el nerviosismo de las participantes ha provocado hilarantes respuestas; sin embargo, en esta edición lo que provocó revuelo fue una de las preguntas.

Y es que la pregunta se enfocó en la profesionalización de las mujeres.

“¿Cómo ve usted el hecho de que las universidades del país estén con un alto índice de asistencia femenina a sus aulas? ¿cree que por esta situación las mujeres descuidan mucho las tareas inherentes del hogar?”, es la pregunta a la cual tuvo que enfrentarse la candidata de Suchitepéquez, Lizbeth Granados.

“La pregunta más machistas que he escuchado que lanzan en un concurso de belleza, precisamente en el evento que conmemora el Bicentenario”, “Por favor no me digan que es en Xela, si así es, no solo no hay nada que celebrar, 200 años donde la esclavitud cambió de patrones, además estamos de duelo y aún así la siguen cagando con preguntas estúpidas”, “‘Las tareas del hogar’ son para realizarlas por todos los que viven en el hogar y nada tiene que ver con que las mujeres vayan a la universidad”, fueron algunas de las reacciones.

La pregunta más machista que he escuchado que lanzan en un concurso de belleza, precisamente en el evento que conmemora el bicentenario. pic.twitter.com/HQbVE1sApL — Keila Rodas (@keilarodas_) September 14, 2021

Sin embargo, la respuesta de la participante también generó críticas, ya que sugirió que las mujeres pueden profesionalizarse sin descuidar ese oficio en el hogar.

“Es revolucionario que todas las mujeres en pleno siglo xvi tengamos metas y lo más impresionante es que podemos cumplirlas, claro, eso sin descuidar cualquier otra tarea que nos propongamos”, replicó la candidata.

“¡Mala respuesta! Simplemente hubiera dicho: las tareas del hogar son compartidas! En pleno siglo XXI su pregunta está fuera de lugar”, “Una mala pregunta. Fuera de lugar, machista y discriminación total. y una mala respuesta…. cero inclusión cero igualdad”, fueron algunas de las reacciones que provocó la respuesta de la candidata.

Para los que pidieron la respuesta de la candidata: pic.twitter.com/UWEZPn7UOU — Keila Rodas (@keilarodas_) September 14, 2021

(Visited 406 times, 406 visits today)