A sus 45 años, Mariana Seoane posa completamente desnuda

La cantante mexicana se realizó una sesión de imágenes recientemente en las que luce su torneada figura en sugestivas poses.

Desde hace varios días, Mariana Seoane dio a conocer una serie de imágenes de una sesión de fotos algo subida de tono que trabajó con su amigo, el fotógrafo Enrique Covarrubias.

Poco a poco ha ido revelando algunas de ellas, pero la que más reciente ha dejado con la boca abierta a sus miles de fans.

La actriz subió una foto posando completamente desnuda en una sugestiva pose, presumiendo que a sus años mantiene una escultural figura.

“Esta soy yo a mis 45 años!! Orgullosa de ver en lo q me he convertido como mujer, hermana, hija, amiga y artista!! Esta foto una probadita del estudio que me hizo mi gran amigo @ecovarrubias 👏🏽🥰de los mejores fotógrafos de México!! ❤️ cuéntenme que les parece? ☺️ #makeupnatural @artflandes 🥰”, escribió.