Thalía vive momentos aterradores tras inundarse su casa por apocalíptica lluvia en Nueva York

En los videos se puede ver a la artista tratando de mantener la calma ante los estragos del huracán.

Thalía alarmó a sus seguidores de las redes sociales al mostrar cómo poco a poco se fue inundando su lujosa mansión en Nueva York, tras el paso del huracán Ida.

Recientemente, la actriz mexicana subió desde su cuenta de Instagram una serie de historias que grabó cuando comenzó a notar que se había filtrado agua al interior de su casa.

La gravedad de la situación preocupó a la protagonista de “María la del barrio”, quien trató de detener el flujo de agua a toda costa.

Sin embargo, sus intentos fueron en vano, pues la intensidad de Ida terminó por inundar gran parte de la mansión valuada en ocho millones de dólares.

“Oh my good, gays. Mi casa se inundó, se está inundando”, dijo Thalía mientras mostraba el alfombrado piso de su casa.

La artista comenzó a dar un recorrido por el rumbo que llevaba el agua, con el fin de ver hasta dónde había alcanzado a entrar.

Con pijama y pantuflas, la esposa de Tommy Mottola caminó desde la escalera que la conectaron al primer piso de su casa hacía su gimnasio personal.

Thalía cada vez se mostraba más alarmada por la situación. “Neta, no. Saben ese sonido de no, no, no”, comentó la actriz refiriéndose a la canción que suele ocuparse en algunos memes de tragedia.

Thalía muestra cómo quedó su casa…

Entre artículos, equipo de fotografía y video, habían algunos cables remojados que prendieron las alarmas debido al riesgo inminente de la electrocución.

Incluso, se pudo ver como la intérprete caminó alrededor de una extensión naranja que estaba conectada a la corriente.

“Con cuidado, cariño, por favor”, advirtió a sus hijos, quienes desde el fondo del video se escuchaban sorprendidos por la situación.

Al ver que no podía detener el avance de la inundación, preocupada y triste la mexicana dispuso volver a su habitación.

