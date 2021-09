Voelin le da un giro a su carrera y presenta su nueva propuesta musical

El cantautor franco-guatemalteco presenta su nueva propuesta musical.

Tras captar la atención del público y nominaciones con sus primeros temas, Voelin decidió revelar su verdadero “yo” al público con un disco lleno de letras profundas y arropadas con ritmos de diversas partes del mundo.

“Realmente durante el confinamiento me di cuenta que lo que estaba interpretando no era yo, así que decidí escribir e interpretar canciones que me hicieran sentir. Le estoy dando un giro a mi carrera y eso me encanta, porque ahora soy yo mismo y este es el artista que estaba ocultando”, comenta Voelin.

El cantautor inició su carrera musical con canciones propias incursionando en los ritmos del pop latino. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de participar en el soundtrack de una película guatemalteca “Nebaj”, su carrera musical dio un giro. Voelin compuso el tema Fuego, que tiene una letra poderosa que estremece el alma con su intensidad.

“Con este nuevo álbum le pongo fin a un luto prolongado y una inconsciente depresión en la que he estado sumergido tras la muerte de mi mamá. De acá nace este álbum llamado Catharsis, el cual habla de diversas experiencias de vida plasmadas en letras y música”, comenta.

“Quien lo escuche vivirá una experiencia que va del pop al rock, pasando por ritmos urbanos, todos ellos fusionados con sonidos orquestales y ritmos folclóricos de diversas partes del planeta. Catharsis te invita a ascender y descender, pero sobre todo trascender”, agrega.

Para promocionar este trabajo, Voelin presenta su primer sencillo “No era verdad“. La propuesta es una fusión de ritmos latinos con flamenco, tocando las raíces del cantautor.

“El tema nació de mis propias experiencias con relaciones pasadas, amorosas o afectivas. Yo vivía apegado a ciertas personas, pero la vida las iba quitando del camino. Esto me hizo darme cuenta que el universo me estaba mandando una señal, el amar sin necesitar. Aprendí de mi soledad y a no colocar mi propia felicidad en otros”, admite el cantante.

La canción fue escrita por Voelin, producida por Thyan y coproducida por Javier Canella. El videoclip está dirigido por Mariandrea Brolo y producido por Péndulo Productions.

