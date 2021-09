Mamá de Kimberly Flores destapa la verdad sobre las golpizas que Edwin Luna le da a su hija

La guatemalteca Becky Colombani decidió romper el silencio y señalar al cantante mexicano de ser un agresor.

Mucho se ha dicho de la reciente participación de Kimberly Flores en el reality show La casa de los famosos.

Hay quienes dicen que su matrimonio con Edwin Luna podría estar en peligro, pero en medio de todo este revuelo alguien más salió en su defensa.

Se trata de Becky Colombani, mamá de la modelo guatemalteca, quien nuevamente volvió al ataque para meterse en la relación de su hija con el cantante.

Para sorpresa de muchos, la señora hizo una serie de fuertes declaraciones contra del líder de La Trakalosa de Monterrey.

Y es que en entrevista exclusiva para Suelta La Sopa, Becky fue cuestionada sobre qué piensa de los rumores de que supuestamente Edwin golpea a Kim.

“Él le ha hecho cosas a Kimberly. Yo conozco a mi hija y sé que él le ha hecho mucho daño”, afirmó Becky.

Respecto a los chismes de que Flores solo está con Luna por interés, la madre de la cantante tampoco se detuvo al hablar.

“Ella no lo quiere, quien va a querer a ese hombre. Ese hombre me le ha hecho daño a la nena, él no es el hombre de mi hija”, añadió la señora.

La mamá de Kimberly Flores despotrica…

Pero eso no fue todo, ya que agregó: “Yo lo sé que no es feliz con él. Mi hija ha tenido moretones porque yo conozco a Kim, ni tú ni yo sabemos, en cuatro paredes qué felicidad, pero qué le hace a mi hija”.

“Kimberly yo sé que se enojo, es una arañona. Alguien con ella tiene que ser muy noble, muy fuerte, porque así como este hombre no aguanta a mi hija”, añadió.

Finalmente reconoció: “Él lo que hace para reaccionar es ponerle la mano encima a mi hija y eso no se hace. Kimberly ahorita está feliz en La casa de los famosos”.

