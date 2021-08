Fallece Lee “Scratch” Perry, productor de Bob Marley

"Lee 'Scratch' Perry murió esta mañana cuando se encontraba en el hospital Noel Holmes. Tenía 85 años", anunció Andrew Holness, primer ministro de Jamaica.

Lee “Scratch” Perry, el productor que permitió al reggae conquistar el mundo de la mano de Bob Marley, murió el domingo a los 85 años, anunció el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

#PressRelease: Jamaica Has Lost A Great Pioneer of Music: the Unforgettable Lee “Scratch” Perry. pic.twitter.com/QFBANEXli0 — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) August 29, 2021

“Trabajó y produjo para varios artistas, incluidos Bob Marley and the Wailers, The Congos, Adrian Sherwood, Beastie Boys y muchos otros”, añadió Holness en un nuevo tuit.

Además, indicó que, “sin lugar a dudas”, Perry siempre será recordado “por su excelente contribución a la fraternidad musical. “Que su alma descanse en paz”, finalizó.

My deep condolences to the family, friends, and fans of legendary record producer and singer, Rainford Hugh Perry OD, affectionately known as "Lee Scratch" Perry. pic.twitter.com/Eec2MEd6yC — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) August 29, 2021

Figura del Reggae

“Brujo del reggae”, “Salvador Dalí del dub” (una mezcla de reggae y efectos sonoros), “The Upsetter” (“El alterador”): los apodos no faltan para esta figura esquiva y destacada en la historia de la música.

Perry empujó a Marley a salir de su caparazón en el estudio de grabación y llegar a la cima. “Sin él, Bob Marley quizá habría sido una flecha huérfana sin su arco”, escribió Francis Dordor, especialista el productor, en la revista los Inrockuptibles.

R.I.P. Lee “Scratch” Perry, March 20, 1936 – August 29, 2021. Here he is recording The Upsetters and Junior Murvin and The Heptones at his Black Ark studio in Kingston in 1977. From the documentary film “Roots Rock Reggae.” pic.twitter.com/aUrrJgYZKy — dusttoodigital (@dusttoodigital) August 29, 2021

Nacido en 1936 en Kendal, Jamaica, Rainford Hugh “Lee” Perry dejó la escuela a los 15 años antes de instalarse en Kingston en la década de 1960.

“Mi padre trabajaba en la calle, mi madre en el campo. Éramos muy pobres”, dijo en 1984 al magacín de rock británico New Musicalm Express. “No aprendí nada en la escuela. Lo aprendí todo en la calle”.

Lamentan deceso

Varios artistas lamentaron la muerte de “el Maestro”, a través de sus redes sociales. Tal fue el caso del rapero estadounidense Busta Rhymes.

Mientras que el cantante británico Maxi Priesta también se pronunció al respecto en sus redes sociales.

“Oraciones y condolencias para la familia de Perry, seres queridos, amigos y fanáticos, por la muerte del genio de la música”, indicó.

* Con información de agencia AFP.

