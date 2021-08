Mynor Arévalo presenta su nueva propuesta musical

El vocalista de Los Watson, banda guatemalteca de rock alternativo, se lanza como solista.

“Realmente lo de la música lo traía desde niño. Inicie tocando con una guitarra de un mi tío que no sé si me la regaló o la dejó olvidada, la verdad, pero es desde ahí que empieza mi aventura de hacer música”, comenta Mynor Arévalo.

Además agrega que sus primeras canciones surgieron por influencias del rock nacional que tuvo su auge en los 80’s y 90’s.

Actualmente Mynor es el vocalista de la banda de rock alternativo Los Watson y ahora presenta su faceta como solista.

“Realmente no es que me retire de la banda, sino que este es otro proyecto musical que anhelaba hacer. Mi nuevo reto es hacer un disco completamente acústico con un toque latino, un poco de folk y un bello coqueteo con la trova”, agrega.

“Creo que las canciones que he incluido en este EP son temas que no podemos interpretar con Los Watson, porque no es el género del grupo, esta es música para analizar y tomar un buen café”, describe Arévalo.

De las manos de autores como Julio Cortázar, Luis Sepúlveda, Marios Vargas Llosa y Carlos Ruis Zafón, surge este primer EP llamado “Música, café y libros”.

Este trabajo incluye temas como “Esta vez”, “Porque ella quiere”, “Luz” y “La Sombra del Viento”.

“El sencillo que estoy promocionando es Esta Vez, el cual pronto tendrá un videoclip pero por el momento quiero que la gente me conozca, que conozca mi música, que apoye el talento nacional y puedan seguirnos”, comenta Mynor Arévalo.

Si desea conocer más sobre su música puede seguirlo en redes sociales:

Instagram: ►mynor_arevalo30

Spotify: ►Mynor Arévalo

