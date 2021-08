Steady Rollin, en busca de la conquista guatemalteca

La agrupación salvadoreña lanzó recientemente la canción “This Crazinness Inside Of Me”, con la que busca abrirse puertas en el país.

La pandemia, como a todos, tomó por sorpresa a los integrantes de la banda salvadoreña Steady Rollin.

Pero no todo fue malo para ellos, ya que producto de su confinamiento, nacieron las canciones de su próximo material discográfico.

Muy entusiasmado por la llegada del tercer sencillo, This Crazinness Indise Of Me, Fernando Poma, guitarrista y voz principal de la banda, nos platicó desde El Salvador su entusiasmo con esta nueva aventura musical.

“La canción es muy íntima, no fue para nada planificada, ni inspirada. Un día me vino la melodía, la grabe en un teléfono, luego la pase a la guitarra y poco a poco le fuimos dando vida”, comenta Poma.

Al referirse en torno a la letra de la canción, el artista señala a como la locura nos puede llevar a muchas situaciones.

“Todo se centra en cómo alguien pierde la noción de sus impulsos y afecta su relación con el amor de su vida. Pero siempre hay una manera de manejarlo”, detalla el vocalista de Steady Rollin.

La perseverancia es el secreto de Steady Rollin

Con más de seis años de trayectoria musical, en está ocasión, los salvadoreños buscan conquistar el oído de los guatemaltecos.

Al referirse en cómo manejaron la pandemia y las grabaciones, el líder de la banda señala que tuvieron la oportunidad de pensar y hacer una introspección a la hora de escribir.

“En mi caso, tuve mucho contacto con la naturaleza, fueron momentos muy creativos con muchos sentimientos. Nacieron 9 canciones durante la pandemia”, afirma Fernando.

Al cuestionarles sobre el momento en le que atraviesa actualmente la banda, el cantante señala: “Estamos en un momento de inflexión, nos gustan los procesos y tenemos mucha paciencia. No cabe duda que nuestro trabajo ha dado buenos resultados y vamos por más”, puntualiza el vocalista.

La banda espera poder regresar a Guatemala en un futuro, para poder presentarse ante los chapines.

