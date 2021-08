Hija de Jennifer López causa preocupación y desconcierto al verse como “vagabunda” en la calle

Muchos internautas destrozaron a la cantante y la acusaron de no prestarle “atención a sus hijos”.

Desde que Jennifer López volvió a retomar su romance con Ben Affleck, muchos han salido a criticarla de manera despiadada.

Y es que hay quienes creen que la cantante no le está dando buen ejemplo a sus hijos Max y Emme.

Y es que la cantante ha sido vista comiéndose a besos a su galán en la cara de sus dos pequeños.

Dichas acciones le han valido que miles de usuarios se le vayan encima y señalen que ella no debería enseñarles eso a sus hijos.

Pero eso no es todo, ya que aseguran de que ya les ha presentado demasiadas parejas a su corta edad.

Sin embargo, ahora que la estrella del pop y Emme fueron captada en las calles de Los Ángeles, no pasaron desapercibidas y hubo algo que llamó la atención de los internautas.

Y es que luego de que las imágenes se viralizaran en varios sitios y en las redes sociales, muchos quedaron sorprendidos con el aspecto de la adolescente.

Pero no solo eso, algunos fueron más intrigosos al mencionar que la joven lucía como una vagabunda.

Otros señalaron que también se le podía ver desconcertada, triste y que necesitaba “urgentemente un psicólogo”.

Por su parte, la intérprete de canciones como “On the Floor”, “Dance Again” y “If You Had My Love”, lució un atuendo que la hacía lucir impecable.

Jennifer López elimina rastros de su relación anterior…

Fue hace tan solo unos días, cuando varios se percataron que Jennifer había dejado de seguir a su expareja, el beisbolista Alex Rodríguez.

Además, en esta ocasión, la estrella decidió eliminar también todas las fotografías en las que aparecían juntos.

Rodríguez, sin embargo, continúa siguiéndola y compartiendo los momentos de amor que lo unieron a la artista, incluido el día que se arrodilló y le pidió matrimonio a la orilla de la playa.

