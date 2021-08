¿Ya te interesaste de la terrorífica película que no te dejará respirar?

Fede Álvarez nos cuenta sobre la secuela de “No respires 2”, la cual ya está en cartelera nacional.

Publicidad

Una vez más, vuelve el caso del gato y el ratón con el estreno de la película No respires 2, en las principales cines del país.

En esta ocasión, veremos otra vez a Norman, quien adoptó a una niña que quedó huérfana tras un devastador incendio.

En entrevista exclusiva para Guatemala, el productor del filme, Fede Álvarez nos platicó más de este estreno, que de seguro te hará contener el aliento.

La entrevista con el director de No respires 2…

Fede, ¿qué es lo más difícil de hacer este tipo de películas?

Fácil no es, si fuera así, habría una cada fin de semana (risas). Como guionista, en esta ocasión, intenté hacer algo más original, superar la barrera de la primera, hacer algo que nunca se ha hecho.

Siempre buscamos hacer historias originales, donde los espectadores no sepan qué esperar o no sepa quienes son los malos y los buenos.

¿Por qué cambiar el rumbo de está película en la secuela?

A pesar de que si cambia un poco el rumbo, las cosas esenciales se mantienen. Pienso que cuando uno va a ver una secuela, espera vivir las mismas emociones de la primera. Pero es más importante no acomodarte, al final hicimos una película que es impredecible, contada por Norma, que hace que todo sea mucho más difícil aún.

La aparición de una ha tomado por sorpresa a muchos…

Ahora, ella es la protagonista. Buscamos una cara que la gente no estigmatice automáticamente y con la que pudiera conectar, ponerla como parte de la familia al lado de un personaje terrorífico y eso ha tenido mucho atención.

Cuando la vi por primera vez, nos dimos cuenta que ella era la indicada para este papel.

Una preparación muy difícil…

Cuéntanos de la preparación de Lang

Él se junto con una asociación de personas no videntes en New York e hizo un entrenamiento para hacer este personaje con mucho respeto. Él se entrega a su oficio y los resultados son muy buenos, él convence que es el personaje del papel. Él todo lo hizo con mucha dedicación, se acercó a muchas personas que vivieron situaciones similares por lo mismo, para aprender.

¿Qué tan difícil es rodar durante la pandemia?

Como ahora fui director me puse escapar del rodaje, pero mi coguionista fue quien se encargó de guiar. Fue algo divertido, pero también se tuvo que hacer un esfuerzo brutal, es una magia que se logró plasmar.

Siempre me contaba la laborioso que fue rodar, todo fue más demandante, no podían ni salir a comer, estaban concentrados al 100% en la película.

¿Qué les podrías decir a los espectadores en relación a qué esperar de la película?

Si les gustó la primera, van a encontrar muchas emociones, pero de manera fresca en esta segunda, el filme los va a llevar a lugares no esperados. Ahora bien, si no vieron la primera, no pasa nada porque esta película funciona sola muy bien. Es un filme muy entretenido con una historia muy original y refrescante para el género.

(Visited 19 times, 19 visits today)