Muere Joey Jordison, ex baterista de Slipknot, a los 46 años

La triste noticia se reveló en las redes sociales a través de un comunicado, donde señalan que el músico falleció mientras dormía.

Joey Jordison, ex baterista del grupo Slipknot falleció a los 46 años de edad, según confirmó su familia a la revista Rolling Stone.

A través de un comunicado se dio a conocer la noticia. El músico fue uno de los miembros fundadores de la banda,

Aunque no revelaron la causa de la muerte, en su mensaje se dirigieron a los que lo conocieron y entendieron “su humor agudo, su personalidad amable, su enorme corazón y su amor por todo lo que tenía que ver con la familia y la música”.

Las reacciones de los fans no tardaron en llegar, miles de mensajes que rendían tributo al artista inundaron las redes sociales.



El grupo de heavy metal Trivium lo describió como “muy gentil”, y se apuntó que sus composiciones ayudaron a dar forma al género musical.

I am shocked and saddened to hear of the passing of Joey Jordison. An incredible musician and songwriter, gone way too soon.

My deepest condolences to his family, friends, and all who he touched with his talent. RIP Joey

📸 – Jesse Wild / Rhythm Magazine pic.twitter.com/a8UBwhTyeZ

— Dave Lombardo (@TheDaveLombardo) July 27, 2021