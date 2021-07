¡Ya creció! Filtran fotos del hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula

La actriz fue captada paseando al sur de la Ciudad de México acompañada de su hijo menor, quien ya es todo un adolescente y bastante alto.

Después de terminar su relación con Luis Miguel, Aracely Arámbula ha intentado que sus dos hijos se mantengan fuera del ojo público

Esto además por el pleito legal que la actriz ha protagonizado con el cantante a raíz de que se desentendió económicamente de ellos.

Después de años de permanecer alados de las cámaras, esta mañana se publicaron unas fotografías del hijo menor de los famosos, Daniel Gallego Arámbula.

El joven ya es todo un adolescente de 12 años y estaba en compañía de su madre mientras ambos paseaban al sur de la Ciudad de México.

La revista TvNotas dio a conocer las fotografías en donde es posible apreciar que el menor de los dos hijos que la pareja procreó pinta para ser “todo un galán” y está bastante alto.

Una amiga cercana a la estrella reveló más detalles a la publicación.

Esta persona también reveló que El Sol sigue sin ver a sus hijos, ni paga pensión por ellos;

“Gracias a Dios, a los niños no les falta amor, el hermano y el papá de Aracely han fungido como la figura paterna de ellos y te puedo asegurar que son unos niños muy felices y seguros de sí mismos”, concluyó.

Aracely Arámbula viajó a Acapulco para estar presente en el lanzamiento del programa de Youtube Do It, proyecto de su amiga Cinthya Coppelli.

La protagonista de La doña y Abrázame muy fuerte expresó que no va a acceder a la vacuna contra el COVID-19, y pese a que ya pudo habérsela aplicado desde hace meses, contó su razón para prescindir del codiciado biológico.

Destacó que prefiere cuidar su sistema inmunológico con alimentación saludable y balanceada antes de recurrir a la inmunización biológica:

”No, no me he vacunado, mis hijos y yo, por lo pronto, estamos cuidando mucho el sistema inmune. Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor y queremos esperarnos un poquito”, dijo.