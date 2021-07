¡Sin pudor! Destrozan a Niurka Marcos por levantarse la blusa en un aeropuerto

La vedette cubana presumió que lo enseñó todo y sin censura en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Niurka Marcos demuestra una vez más que ella no le teme a las críticas y que a sus 53 años mantiene una figura de infarto.

La vedette cubana, también conocida como “La mujer escándalo”, fue interceptada por la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero lo que llamó la atención de dicho encuentro es que no tuvo problema en mostrar sus senos a los transeúntes.

Todo inició cuando la prensa motivó a la famosa a presumir su escultural figura ante las cámaras. Luego de dar varias vueltas, un reportero le pidió “que se levantará la blusa” a lo que ella accedió.

La acción causó gran sorpresa entre los reporteros y fans que la esperaban para tomarse fotos con ella. La imagen pronto se hizo viral y aunque recibió miles de elogios, otros la criticaron.

“Esto no me parece chistoso, es un lugar público con niños”, “El aeropuerto debería demandarla por quitarse la ropa en ese lugar”, “Es un lugar familiar, no me parece agradable”, “Ya todos le conocen todo a esta mujer, que ya se deje de quitar la ropa”, fueron algunas reacciones de usuarios.

Sin embargo, para Niurka Marcos que no le importan las críticas lo compartió en su cuenta de Instagram.

