Vehículos utilizados en la película Rápidos y Furiosos serán exhibidos en Guatemala

No te pierdas el cierre de la gira Rápidos y Furiosos 9 con una caravana llena de sorpresas

Esta semana llegó a las salas de cine del país una de las películas más esperadas por los guatemaltecos: Rápidos y Furiosos 9.

La película protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster y Charlize Theron promete más de 2 horas de pura acción.

En esta ocasión, los hechos se concentran después de los acontecimientos en “The fate of the Furioous”, Dominic Toretto y su familia tratan de llevar una vida tranquila alejados de todo el pasado.

Sin embargo, las cosas darán un giro inesperado cuando Dom y el resto de su familia deban enfrentarse a Jakob Toretto, el hermano menor de Dom y Mia.

Jakob es un asesino mortal que ahora trabaja para su vieja enemiga Cipher, la cual mantiene una venganza personal contra Dominic por traicionarla la última vez.

Para celebrar la llegada de la película a Guatemala y cerrar con broche de oro la gira de Rápidos y Furiosos 9, se ha preparado un evento especial ara este fin de semana.

La gira de Rápidos y furiosos…

Más de 30 vehículos modificados, muchos utilizados en la saga de Rápidos y Furiosos llegan en caravana al Centro Comercial Miraflores.

La cita será este sábado 26 de junio. A las 10 de la mañana será la llegada de la caravana, para luego continuar con el “Arranque de motores”.

El evento promete encender juntos los motores y sentir la adrenalina del reciente filme de la famosa saga.

Este será el evento más grande autos modificados en Guatemala, el cual cuenta con el apoyo de Japan in Guatemala y United Crew.

Dentro de los vehículos que se podrán encontrar son challenger, corvet, Mazda RX7, Honda S2000, Rallys y entre otros.

El evento es totalmente gratuito y podrás apreciar varios de los vehículos que han formado parte de Rápidos y furiosos.

Es una actividad para no perdérsela.

