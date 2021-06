Lupillo Rivera muestra el tatuaje con el que tapó el rostro de Belinda

Tras varios días de espera, el cantante de regional mexicano mostró el resultado final de su tatuaje en el brazo.

Lupillo Rivera borró el tatuaje que se realizó del rostro de Belinda y compartió un video del por qué tomó la decisión y cómo lo cubrió.

Tras varios días de espera, el cantante de regional mexicano mostró el resultado final de su tatuaje en el brazo que por casi dos años llevó el rostro de la prometida de Christian Nodal.

“El Toro del corrido” compartió en su cuenta de Instagram el “video que todo mundo estaba esperando, que todo mundo quiere ver”, donde dejó claros sus motivos para quitar el tatuaje con la cara de la artista y aceptó que su juramento de no retirarlo había sido un error.

“Estoy muy contento de haber tomado esta decisión. En primer lugar y lo más importante es darle lugar a mi prometida, Giselle Soto, por eso tomé esta decisión de hacerlo. Cada mujer se merece su lugar y hay que darlo”, comentó.

“Sé que di mi palabra en algún tiempo de mi vida, me equivoqué, somos seres humanos y ahorita hay que darle a mi mujer”, aseguró agregando que se acercó al tatuador, Antonio Morales, conocido como Tanke Rules, y decidió borrar el tatuaje del rostro de Belinda.

“Estaba yo sentado y L’rey traía un marcador y le pregunté ‘¿cómo me quitarías este tatuaje?’ y me lo empezó a pintar y así como me lo pintó, así quedó”, explicó.

El resultado final fue una sorpresa para todos quienes esperaban un trabajo mejor elaborado. Sin embargo, fue como “le pasarán una brocha”.

“Realmente como los memes, un brochaso”, “Pudiste haberlo compartido en otra cara”, “Qué terrible el resultado este hombre se arrepentirá ahora más”, “Y ahora cómo quitar ese brochazo, luce peor”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Con esta acción, el cantante dio vuelta a la página de su amor con Belinda y está dispuesto a continuar de la mano de su prometida, Giselle Soto.

