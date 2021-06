Con tanga, Miley Cyrus luce su retaguardia y anuncia próximo show

La cantante tuvo la madurez y seguridad en sí misma suficiente como para enfrentar a quienes criticaron su cuerpo hace algunos años, dejando ver sus atributos.

Aunque el verano aún no comienza en Estados Unidos, Miley Cyrus sabe cómo elevar la temperatura en las redes sociales.

La cantante publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece de espaldas y usando un body negro con tanga de hilo dental, que resaltó al máximo su cuidada figura lograda a base de Pilates.

También compartió un video en el que se le puede ver de frente y luciendo el mismo sensual vestuario, que acomoda en sus caderas.

Estamos publicaciones han servido para promocionar su próxima participación en el festival Summerfest, que se llevará a cabo del 2 al 18 de septiembre, y en el que también se presentarán grupos como Jonas Brothers, Goo Goo Dolls y Dave Matthews Band.

Recientemente Cyrus confesó su deseo de trabajar con la cantante Billie Eilish, de quien se declaró una gran fan.

Con estas imágenes, Miley Cyrus quiso contestar a los ‘haters’ que desde hace años se mofan de ella diciéndole que tiene ‘cuerpo y trasero de pavo’.

Para entender el contexto de este adjetivo tenemos que remontarnos a 2013, cuando la intérprete rompía internet gracias a su actuación en los MTV Video Music Awards.

Tras su presentación salieron un montón de memes que comparaban su cuerpo con diversos objetos y animales, entre ellos el mencionado pavo.

Tal era el acoso que entonces recibía que en 2020, a través de un directo de Instagram, la artista reconocía que después de aquellos memes optó por no llevar pantalones cortos ni bikini durante un buen tiempo:

“Estaba delgada y algo pálida. Me sentía tan mal conmigo misma que no me puse bikini en dos años […] En aquel momento apenas comenzaba a entenderme y a liberarme, aquello resultó muy hiriente y me afectó a mi vida personal”.