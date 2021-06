Nace la hija del príncipe Harry y Meghan Markle, este nombre escogieron

La segunda hija de los Duques de Sussex nació el pasado viernes 4 de junio en California, Estados Unidos.

Un portavoz del príncipe Harry y Meghan Markle confirmó que la pareja dio la bienvenida a su hija Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor.

La pequeña nació en el el Hospital Santa Barbara, en California, el viernes 4 de junio a las 11:40 am y pesó 3,5 kilogramos.

Su nombre, Lilibet, es un guiño al apodo de Su Majestad la Reina Isabel II y el segundo nombre es en honor a su abuela y madre de Harry, la princesa Diana.

Toda la familia “fueron informados y están encantados con el nacimiento, cada uno expresó un mensaje en redes sociales.

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 6, 2021

Wishing them all well at this special time. pic.twitter.com/ucJZIm2kqH

Congratulations to Harry, Meghan and Archie on the arrival of baby Lilibet Diana 🎊

Los duques de Cambridge también le enviaron un mensaje a la pareja a través de su cuenta en Instagram: “Estamos encantados con la feliz noticia de la llegada de la bebé Lili”.

We are all delighted by the happy news of the arrival of baby Lili.

Congratulations to Harry, Meghan and Archie.

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 6, 2021