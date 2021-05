Dennis Arana: “Survivor México me ayudó a valorar mi vida y lo que tengo”

El cantante guatemalteco sorprendió a sus seguidores hace unas semanas, al anunciar su salida del reality Survivor México, durante una entrevista nos contó la razón principal que lo llevó a tomar esa decisión.

El pasado 12 de mayo, la producción de Survivor México convocó a un Consejo Tribal de emergencia para dar a conocer que Dennis Arana abandonaba la competencia por voluntad propia.

El cantante guatemalteco que ganó popularidad por su participación en La Academia, pertenecía a la tribu Jaguares.

Tras su despedida comentó que la razón de retirarse era que debía ponerle prioridad a su salud mental. Su decisión lo convirtió en tendencia durante todo un día, recibiendo mensajes de apoyo de sus miles de fans.

Si mi bebé Dennis se va, me voy con él 💛

Cancelo survivor, bye

ARANA STRONG #EliminadoEnSurvivor — 𝑭𝒆𝒓. (@maferalvarez__) May 3, 2021

Si alguien de todo este Survivor como persona, vale la pena, creo que ese es Dennis Arana, hasta ahora ha demostrado superación, adaptación, empatia y compañerismo, no ha hecho absolutamente nada malo! #SurvivorRecompensa pic.twitter.com/l0vfXu1Kos — val 🎋 (@dearstefano) April 30, 2021

Dennis Arana tu Ohana te ama

Dennis Arana tu Ohana te ama

Dennis Arana tu Ohana te ama

Dennis Arana tu Ohana te ama

Dennis Arana tu Ohana te ama

✨💚✨💚✨💚✨💚✨💚✨💚 — IanAE bot (@IanAE01817567) May 13, 2021

Durante una entrevista nos contó la razón principal que lo llevó a tomar esa decisión.

Confesiones del cantante

¿Por qué decidiste participar en Survivor México?

ME preció una experiencia que me iba a enseñar muchas cosas, sabía que iba a ser muy enriquecedora para mi como ser humano. Realmente me ayudar a valorar muchas cosas que tengo, hasta las más mínimas.

¿Qué fue lo más difícil para ti durante su estancia en el reality?

Lo más difícil fueron las condiciones en las que estábamos, era una rutina dormir bajo la lluvia, estar muriendo de hambre y bajo el sol muchas horas.

Claro, después empiezo con los síntomas de depresión y ansiedad pegándome muy duro y eso hizo que decidiera salirme.

LO MÁS RELEVANTE DE LA SEMANA. 👉 https://t.co/pQpfMmgIkV

Dennis Arana habló a corazón abierto de la crisis de ansiedad que vivió en @mexico_survivor y por la que decidió abandonar la competencia. #Ventaneando 📺 pic.twitter.com/vlIgC09AUX — Ventaneando (@VentaneandoUno) May 15, 2021

Este fue tu segundo reality y ambos te cambiaron la vida, pero ¿de qué forma lo hizo Survivor?

La academia me hizo crecer y me dio lecciones como artista, en cambio Survivor fue un cambio humano, con sentimientos a flor de piel.

¿Las emociones a las que te enfrentaste fue lo que te motivo a dejar la competencia?

Yo sufrí de depresión y ansiedad severa a temprana edad, a los 16 años, se me trató y me repuse. Por mucho tiempo estuve estable, pero en Surivor las circunstancias cambiaron y volvieron a despertar esos fantasmas que pensé que ya no estaban.

Cuando me di cuenta que las cosas estaban afectándome más de la cuenta mejor le puse un alto, porque si seguía todo iba a empeorar porque ya lo había vivido. Lo pude detectar y detener y estoy trabajando en ello.

En lo personal es la mejor decisión que he tomado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dennis Arana Oficial (@_dennisarana)

Tras tu experiencia, ¿qué le dirías a las personas que atraviesan problemas de salud mental y no saben cómo enfrentarlo?

La depresión y ansiedad es una enfermedad silenciosa, es importante tomarnos un tiempo para saber cómo nos sentimos, qué estamos viviendo y detectar si estamos atravesando esto para buscar ayuda, sin miedo. Es necesario tener a personas profesionales en estos temas que pueden ayudarte a superarlos.

Es importante que sepamos que existen estas enfermedades mentales, que son silenciosas y que pueden llegar a un punto muy peligroso, incluyendo la muerte. Por eso debemos saber pedir ayuda y ayudar a quien lo esté atravesando.

¿Qué sorpresas vienen con respecto a su tu música?

Ahorita estoy terminando mi álbum para darlo a conocer al mundo, estoy en planes para prepárame en el lado de la actuación y el baile.

(Visited 3 times, 3 visits today)