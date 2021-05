Santiago Cruz cautiva a sus fans con dueto junto a Alejandro Sanz

Para su lanzamiento, el artista colombiano lanzó un extraordinario videoclip de "Yo Te Todo", tema que trabajó con el cantautor español.

“¡DALE!” es el nuevo disco de Santiago Cruz el cual incluye la participación de artistas cercanos y afines a sus gustos como Alejandro Sanz.

Para su lanzamiento, el artista colombiano lanzó un extraordinario videoclip de “Yo Te Todo“, tema que trabajó con el cantautor español. En su promoción realizó una gira de entrevistas para medios internacionales, entre ellos, Emisoras Unidas de Guatemala.

“He esperado este momento durante años, desde que estaba en el colegio y escuchaba ‘Viviendo de prisa’. Para mí Alejandro Sanz siempre ha sido uno de los artistas que me han inspirado a hacer buena música y enfocarme en los sentimientos. Esta canción en particular se ha tomado su tiempo en poder ver la luz. Lo sabe Alejandro, lo saben Mosty y Juan Pablo Vega -los productores-, lo sabe mi equipo de trabajo, y lo saben algunos amigos cercanos”, comenta Santiago Cruz en entrevista.

“Debido a la pandemia del COVID-19 se nos complicó poder grabar un video donde estuviéramos los dos, por lo que quisimos hacer algo diferente. El videoclip presenta a cuatro bailarines de diferentes etnias y que no importando sus gustos sexuales se apoyan entre ellos, hay amor”, agrega.

Para la promoción de este nuevo trabajo, Santiago Cruz compartió una serie de fotografías posando con flores las cuales generaron algunas críticas y comentarios homofóbicos.

“Realmente los que me conocen saben que no soy homosexual y si lo sería no dudaría en decirlo, no tendría porque ocultarlo. Sin embargo, se ha visto que las flores únicamente pueden usarlas las mujeres y no los hombres, han hecho estereotipos. Entre los comentarios negativos recibí uno que me llamó la atención: ‘Me encanta tu música pero lo que no me agrada es que seas gay'”, comentó. “Eso no debería de importarle a la gente, lo que debería de importar es si alguien tiene talento, hace buena música y es buen artista, indiscutiblemente de la profesión que tenga, es discriminar”, agregó.

“Con este trabajo lo que quiero es que las personas se respeten, se amen, no importando su sexualidad, su etnia, si nivel socio económico, su religión, entre otros”, expresó.

“¡DALE!” incluye 10 canciones. Cuatro de ellas lanzadas entre 2020 y a comienzos de este 2021.

“Son canciones que desde los distintos temas que tocan, tienen que ver con la aceptación de las debilidades y vulnerabilidades. Con sentirnos cómodos con nuestra propia piel, con nuestras esquinas más oscuras, con nuestros lados más filósofos, con esas cosas que no solemos mostrarles a los demás, de todo hablan las canciones de “DALE”; comenta.

