La famosa periodista mexicana, Shanik Berman, fue quien confirmó la presunta relación sanguínea que uniría a la modelo con la cantante.

Una inesperada teoría tiene de cabeza a las redes sociales y es que se dice que la actual Miss Universo, Andrea Meza, sería hija biológica de Ana Gabriel, hipótesis que ya se hizo viral.

Durante la últimas horas, el nombre de la modelo mexicana se ha convertido en tendencia gracias a un video donde se revela que presuntamente es hija de la cantante.

En el video se escucha una voz en off que asegura que la Miss admitió que es hija biológica de la popular intérprete de baladas, quien presuntamente la había abandonado.

— Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) May 25, 2021

Sin fundamentos ni ningún respaldo informativo, el canal presentó el video que se hizo viral rápidamente y muchos comenzaron a darlo por hecho:

“Yo fui adoptada por una familia amorosa y hermosa de Chihuahua pero quienes me dieron la vida son personas a quienes he visto solamente dos veces en mi existencia. Sí, mi madre biológica es la artista #AnaGabriel y no quiero hablar del tema”.