Bad Bunny gana Billboard a “Mejor Artista Latino” y las redes se llenan de memes

El intérprete de "La noche de anoche" competía en esa categoría contra Anuel AA, J Balvin, Maluma y Ozuna.

Bad Bunny llegó a la edición de los premios Billboard con siete nominaciones, entre la que destaca “Mejor artista latino” y “Mejor álbum latino” donde posee tres nominaciones por sus últimos álbumes “El Último Tour Del Mundo”, “Las que no iban a salir” y “YHLQMDLG”.

El 14 de marzo el artista puertorriqueño ganó su primer Grammy de su trayectoria gracias al disco

“YHLQMDLG”, que se llevó el galardón al Mejor Álbum Latino de Pop o Urbano.

congrats again to @sanbenito on winning #BBMAs Top Latin Artist !! 👏 pic.twitter.com/SGvb1ItpTw — Billboard Music Awards (@BBMAs) May 24, 2021

Ahora se espera que el artista se apodere de las siete categorías en las que está nominado.

“Quiéranse. Hay que aprender a ser más empático con los demás”, indicó el cantante tras salir al escenario tras recibir el galardón.

Tras recibir este premio, las redes se llenaron de memes. Acá algunos:

Bad Bunny, pero te amooooo. Dice que comparte ese premio CON LOS COREANOS, BTS ft. BAD BUNNY. NOOOO, ME AHOGO CON SOLO PENSARLO 😭😭😭😭#BillboardTNT #BBMAs #BadBunny #BTSARMY pic.twitter.com/XS16mjOjUq — Daga ✨ (@iam1armymore) May 24, 2021

La presentadora y NOSOTROS escuchando las palabras de agradecimiento de #BadBunny en los #BillboardMusicAwards pic.twitter.com/hIXT1lvqUJ — Farid Vargas 🌀 (@faridvargas) May 24, 2021

#BadBunny speaking all Spanish, these people have no clue what he’s saying, but scream anyway. The magic of TV. I love it!#BBMAs pic.twitter.com/RNc0YR1LnJ — Violet Wilde (@VioletWilde4) May 24, 2021

