Dennis Arana brinda detalles sobre su retiro de Survivor México

El cantante guatemalteco perteneció a la tribu Jaguares durante su estancia en el famoso reality.

Al finalizar la edición del miércoles 12 de mayo, la producción de Survivor México convocó a un Consejo Tribal de emergencia y durante la reunión, Dennis Arana informó que abandonaba la competencia por voluntad propia.

El guatemalteco que ganó popularidad por su participación en La Academia, pertenecía a la tribu Jaguares.

Tras su despedida comentó que la razón de retirarse era que debía ponerle prioridad a su salud mental. “Durante mi adolescencia viví depresión y ansiedad y debido a las condiciones de acá, he vuelto a despertar esos síntomas”, comentó.

Sus compañeros agregaron que Dennis Arana solo dormía dos horas y a veces nada por la ansiedad que padecía y que ya no era feliz aunque ganarán como tribu.

“A Dennis los triunfos de Jaguares ya no le saben a nada y los intentos del resto de la tribu por calmarlo o hacerlo sentir acogido han dejado de ser suficientes”, comentó el Sargento Rap, líder del equipo.

Tras su retiro, Dennis Arana compartió unas fotografías de él y comentó: “¡R E G R E S E! ✨ Agradecido con Dios por haberme permitido vivir esta experiencia que me llevo a mis límites @survivormexico que me saco de todas mis zonas de confort, que me demostró de todo lo que soy capaz y puedo decir que me siento más fuerte y valiente que nunca”.

“Me siento bien, feliz y tranquilo con mis acciones y decisiones. Entendí que para los sueños no hay límites, pero cuando se trata de tu salud y bienestar si los hay. La depresión y ansiedad si existen, son temas importantes y que tenemos que estar alerta ¡NO ESTÁS SOLO! Y no está mal quebrarte, somos seres humanos, lo importante es aceptarlo y buscar ayuda”, agregó.

“Viví lo que tenía que vivir, fue un ciclo que ya Dios tenía marcado con un inicio y un final. Hoy estoy listo para que venga lo que venga se que la vida ya me preparo para ello. Ohana prepárense que este nuevo Dennis viene con más fuerza para seguir trabajando y luchando por sus sueños. Gracias porque se que siempre estuvieron enviándome fuerza y amor. Los extrañé, extrañé tanto poder leerlos y saber de ustedes”, explicó con positivismo.

“No existen las personas débiles, existen personas con talentos y capacidades distintas. La palabra débil fue creada por una persona con mucho ego. AMEMOS Y RESPETEMOS -sin etiquetas y prejuicios- ✨💚 ¡LOS AMO! 🙌🏻”, concluyó.

Ante su publicación, muchos fans le han enviado mensajes positivos. Además, el cantante también hizo una transmisión para convivir con sus seguidores.

