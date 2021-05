A sus 52 años, Jennifer Aniston cautiva con su escultural figura y rostro joven

La actriz compartió una serie de imágenes en donde luce extremadamente más joven y aprovechó para dar un mensaje acerca del COVID-19.

Jennifer Aniston sorprendió a sus fans al publicar en su cuenta de Instagram una fotografía donde luce espectacular. La famosa lució un conjunto negro con un corte de cabello que la ha rejuvenecido totalmente, pues no parece que tenga 52 años.

La actriz de cine y televisión, directora y productora de cine estadounidense ganó su reconocimiento mundial en los 90’s al interpretar a Rachel Green en la serie de televisión Friends. Posteriormente, al ser esposa de Brad Pitt y haber pasado unos de los divorcios más polémicos de Hollywood.

Hoy en día, Aniston sigue siendo una de las actrices más sensuales y mejor pagadas de la pantalla grande.

“Completamente vacunada y se siente tan bien 🎶💪🏼 Somos extremadamente afortunados y privilegiados de tener acceso a las vacunas Covid-19 en los EE. UU. En este momento desafortunadamente, ese no es el caso en todas partes… y como sabemos, la salud de uno de nosotros nos afecta a todos. Pensando en quienes no tienen o no tendrán la oportunidad de vacunarse y abrazar a sus amigos y familiares. Vea más en mi biografía para conocer las formas de ayudar a quienes lo necesitan durante esta crisis”, comentó en su publicación que se llenó de elogios hacia su persona.

En su biografía de Instagram, la californiana aseguró que las personas interesadas en reducir los altos niveles de contagios en la India pueden hacer un donativo a Americares India, la cual actualmente está proporcionando equipo médico a los centros de salud para ayudar a salvar vidas.

La famosa hace activismo por causas justas constantemente, por lo que eso la hace una gran persona además de ser una excelente actriz.

