Guaynaa y Los Ángeles Azules solicitan que le den “Cumbia a la gente”

Este nuevo trabajo del puertorriqueño junto a la agrupación mexicana ha dado mucho de qué hablar por su videoclip.

Jean Carlos Santiago Pérez, mejor conocido por su nombre artístico Guaynaa, es un cantante puertorriqueño de música urbana que alcanzó notoriedad con el éxito “ReBoTa“.

Ahora, el artista regresa con nuevo sencillo y videoclip junto de la mano con Los Ángeles Azules.

“Este año he trabajado muy duro para explorar diferentes tipos de música y sonidos. Habiendo sido fan de Los Ángeles Azules desde que era un niño, siempre fue un sueño para mí poder colaborar con ellos. Realmente me lo he disfrutado. La composición es un 100% hecho por este servidor”, comenta en entrevista para Publinews.

“Se trabajó un concepto inclusivo, sin distinción de raza, sin distinción de preferencia sexual, ni de preferencia religiosa, ni de clase económica, y eso lo implementamos en el video también porque esto es Cumbia a la gente”, agrega.

Al preguntarle si él ya sabía bailar cumbia, el puertorriqueño comentó: “Mamaita Guaynabichi baila de todo” sonrió y se paró a bailar durante unos segundos.

“El video como te comentaba quisimos hacerlo inclusivo, sale una joven con vitiligo, una persona con sobrepeso, una persona gay, una rockera, nosotros con Los Ángeles Azules, en sí, diferentes clases de personas que se encuentran en un solo lugar y aunque son diferentes disfrutan de la música, de la cumbia. Todos tenemos el derecho de bailar y de ser felices”, describe este nuevo trabajo.

“Para grabar el videoclip tuvimos que someternos a una prueba del COVID-19 para mantener un ambiente seguro y poder grabar tranquilos”, describió.

Al finalizar envió un mensaje a las personas de Publinews: “Los invito a que nos pongamos a bailar con Cumbia a la gente, disfruten cada día de su vida, bailen y por favor no dejen de utilizar la mascarilla ¡A cuidarse!”.

“Para Los Ángeles Azules es siempre un placer colaborar con las nuevas generaciones y compartir la música que tanto nos mueve. Nos sentimos muy contentos de presentar este nuevo tema con nuestro amigo Guaynaa y esperamos que sea del agrado de todo nuestro público. De Iztapalapa para Puerto Rico, y para todo el mundo”, comentaron Los Ángeles Azules.

