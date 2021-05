Actor de “El Dragón” enamora a sus fans al lanzar nueva canción

El actor mexicano, Alex Durán, ha participado en “El Dragón: el regreso de un guerrero” y “El Señor de los Cielos”, entre otros proyectos.

Alex Durán, actor originario de San Luis Potosí, con más de 15 años de trayectoria artística, ahora presenta su propuesta musical.

El mexicano de 38 años, con más de 15 años de trayectoria artística, ha trabajado en teatro, cine y televisión. Ahora da a conocer su nueva faceta en donde ha cautivado a sus miles de fans con la letra de sus canciones.

Su último proyecto actoral fue “El Dragón“, disponible en Netflix, donde interpreta a Ishiro Tanaka, un hábil y peligroso samurái involucrado con la mafia japonesa. Este personaje lo ha colocado en el gusto del público a nivel internacional y le ha valido premios a Mejor Actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex Durán (@alexduranofficial)

“Me encanta siempre meterme en la carne de los personajes que interpreto. Este personaje de El Dragón realmente es misterioso y un peligroso samurái, para interpretarlo tuve que recibir clases de combate de artes marciales lo que me fascinó”, comenta el famoso a través de una entrevista para Emisoras Unidas.

Además de ser actor, Durán también escribió “Babas y Risas” un cuento dedicado a su hija y el cual ahora cuenta con una primera edición de cinco mil ejemplares y en versión digital disponible para México y a nivel internacional, con traducción en inglés y en portugués.

También fue el creador de la conferencia “Las Oportunidades No se Dan se Hacen“, plática con la cual comparte su mensaje de vida para lograr los propios objetivos.

“No me considero escritor ni conferencista. Realmente lo del libro fue una casualidad en donde alguien vio el cuento que le había escrito a mi hija y me dio la idea de crear un libro con el mismo. Con las conferencia pues realmente llegue a platicar la verdad, como son las cosas, pero nunca he estudiado para ello por lo que tampoco me considero un conferencista”, nos aclara.

Su propuesta musical

“Con este proyecto quiero que la gente conozca realmente quien soy. Con la actuación pues miran varios personajes pero realmente no soy ese samurai villano, ni un narcotraficante como en el Señor de los Cielos, soy una personas común enamorado de mi esposa y mi hija, con muchos sueños y agradecido con la vida que me ha tocado”, comenta Alex Durán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex Durán (@alexduranofficial)

Es así, como el mexicano lanzó su primer sencillo “Ven” en noviembre del 2020 y “Carita” en enero de 2021.

Ahora se encuentra promocionando su tercer sencillo “No me llames”.

“Este es un tema dedicado a esas personas que terminan una relación y que le piden a la otra persona que no la llamen, que no la busquen. Esto es porque siempre en una relación existe una persona que es la que más ama y normalmente es la que recibe el cortón y a la primera llamada del ex, cae nuevamente”, describe este tema.

Para su propuesta musical, Alex Durán se ha unido a la familia de ArkRecords, disquera especializada en la música pop y urbana, bajo el liderazgo del icono del pop latino Kalimba.

(Visited 41 times, 41 visits today)