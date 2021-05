Anitta celebra su nuevo disco mostrando sus senos sin censura

La cantante realizó una fiesta en Miami para celebrar el lanzamiento de "Girl From Rio", lugar al que llegó con un atuendo totalmente transparente y sin ropa interior.

Anitta disfrutó el fin de semana en Miami realizando una fiesta para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum “Girl From Rio“.

La cantante recibió a varias celebridades como Tyga, Candice Swanepoel, Laís Ribeiro, Diplo, Amber Rose, entre otros.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que que llegó con un candente vestido exclusivo de la diseñadora de moda Usama Ishtay.

El atuendo era transparente en su totalidad, por lo que dejaba a la perfección sus atributos, pues decidió ir sin ropa interior. Completó el look con unas sandalias de la marca Yves Saint Laurent valoradas en US$793.

La fiesta se llevó a cabo en The Goodtime Hotel, el nuevo hotel de Pharrel Williams.

El lugar es considerado un lujo y fue establecido en sociedad con un gran amigo la brasileña, David Grutman, poderoso empresario en el negocio de bares y restaurantes.

Tal como ella dijo, este disco es la su gran apuesta para consolidarse de una vez por todas en el panorama musical internacional.

Anitta presenta su sencillo y video, “Girl From Rio”, un homenaje de celebración a la cultura vibrante de su ciudad natal de Río de Janeiro.

Actualizando la melodía de “The Girl From Ipanema”, con un giro del siglo XXI, la estrella ofrece una oda atrevida, y sexy, a las damas de su ciudad natal.

Sus versos pícaros e ingeniosos dan paso al gancho cantable inmediatamente:

“Hot girls where I’m from. We don’t look like models. Tanned lines, big curves, and the energy glows, you’ll be falling in love with the real Rio” (“Chicas calientes de donde soy. No parecemos modelos. Líneas bronceadas, grandes curvas y la energía brilla, te enamorarás del verdadero Río”).