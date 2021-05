¡No le bastó uno! Jennifer López buscó a dos de sus exnovios para olvidar a Alex Rodríguez

En las redes sociales se filtraron las imágenes de la famosa compartiendo a escondidas con sus exparejas.

La ruptura de Jennifer López y Álex Rodríguez sigue dando de que hablar en las redes sociales.

Y es que, aunque ellos no lo han aceptado, al parecer, la separación sí les ha afectado grandemente.

Y la cantante, especialmente, está buscando un poco de consuelo en algunas de sus exparejas.

Primero fue con Marc Anthony, pero ahora, el portal de The New York-Post, Page Six, compartió unas fotos en las que aparece con otro de sus ex.

Jennifer Lopez and Ben Affleck hanging out after Alex Rodriguez split https://t.co/BqorbhGuAs pic.twitter.com/l5TqGcZEYt — New York Post (@nypost) May 1, 2021

Se trata del actor Ben Affleck, a ambos se les vio paseando de la mejor manera en una camioneta negra.

Las recientes noticias de Jennifer López

De acuerdo con el portal, una fuente que conoce a ambos les confirmó que el actor ha visitado al menos tres veces a la “Diva del Bronx”, desde que ella regresó de República Dominicana.

Y es que recordemos que la intérprete se encontraba en dicho país rodando su nueva película, la cual lleva por nombre “Shotgun Wedding”.

“Seguridad lo recoge en un lugar cercano y lo regresa después de pasar unas horas en la casa”, sostuvo la fuente.

Sin embargo, también detallaron que en realidad no existe nada más que una amistad entre ellos, la cual ha crecido con el tiempo.

Prueba de lo anterior, fueron las declaraciones que dio Affleck para la famosa revista InStyle.

“Donde guardas la fuente de la juventud? ¿Por qué te ves igual que en 2003 y parece que tengo 40… en el mejor de los casos”, afirmó.

López respondió diciendo: “Ben es gracioso. Él todavía se ve bastante bien también”, y agregó que su secreto esta en su rutina de skincare.

Por su parte, otra persona cercana a JLo aseguró a la revista People en Español que la cantante también ha estado muy cercana de su exesposo, Marc Anthony.

