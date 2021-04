¿Sin cejas? Destrozan a Kim Kardashian por su extravagante nuevo look

El nuevo estilo que presentó la socialité dejó a todos sus fans con la boca abierta, pues aseguran que se ve "horrible" y parece "El Cadáver de la novia".

Kim Kardashian pretende de nuevo revolucionar el mundo de la moda, pero esta vez ha dejado a todos con la boca abierta con su extravagante nuevo look.

A través de sus historias, la socialité compartió una foto donde se le ve con un drástico cambio de imagen, pues se tiñó de rubia y ¡se quitó las cejas!

Esto sorprendió a los millones de seguidores que tiene, pues dejó atrás su larga y voluminosa cabellera negra y sus cejas perfectas, para un look decolorado, que le cambió por completo su expresión facial.

A solo minutos de publicar su nuevo estilo, su Instagram se llenó de comentarios, algunos buenos, otros de burla e incluso la compararon con el “Cadáver de la novia”.

Ahora muchos consideran que podría crear una nueva tendencia de decolorar los vellos de la cara. O tal vez sólo se trata de otro de sus drásticos cambios.

“Se ve horrible, no me gusta para nada”

“Wowww qué cambio”

“No le va ese look”

“Parece momia o el cadáver de la novia”

“El divorcio le afectó el cerebro”

La vida de las Kardashian se documentó en el reality show “Keeping up with the Kardashians”, uno de los mayores negocios de la historia de Estados Unidos, cuya transmisión comenzó en 2007 y que por fin este año terminará.

Nuevo amor de la socialité

Según varios rumores, Kim Kardashian habría encontrado algo más que amistad en otro hombre tras su sonada ruptura con Kanye West.

Esa persona es Van Jones, quien es toda una celebrity con un amplio y prestigioso currículum profesional a sus espaldas.

Presentador, escritor, abogado, activista… y todavía más facetas definen a este licenciado en Comunicación y Ciencias Políticas de 52 años.

Ambos se conocen desde hace tiempo y han coincidido en diferentes actos públicos donde, echando la vista atrás, dejaban ya ver cierto feeling y buena sintonía entre ellos.

