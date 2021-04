Magda Angélica: “Hicimos un cadáver exquisito con Raysa”

El encierro provocado por la pandemia del coronavirus no fue una excusa para Magda Angélica a la hora de crear música.

El 30 de abril será el día en el que saldrá a la luz el nuevo tema de la cantante Magda Angélica, el cual lleva por nombre “Volver es llegar”, y es producto de la cuarentena.

A continuación, la artista nos cuenta más de cómo vivió esta aventura que empezó por WhatsApp.

La entrevista con Magda Angélica…

¿Qué significa para ti “Volver es llegar”?

Esta canción la hicimos en el contexto de la pandemia. Empezó en la cuarentena, nos pusimos a conversar sobre todo lo que nos estaba transformando y pasando. “Volver es llegar, es volver a nuestra esencia, no necesariamente es un espacio físico, es más nuestra fuerza interna, encontrar lo que estábamos buscando afuera, porque todo está dentro de ti.

¿Qué tal la química con Raysa?

La química ha sido un trabajo lindo, no solo a nivel creativo, ya que compartimos nuestros pensamientos y sentir como mujeres. Generar colectividad, crear comunidad es muy importante en estos momentos. Como artistas es lindo tener esa experiencia de crear soporte entre nosotras mismas. Ha sido muy genial enriquecernos a la ora de componer, además de compartir estilos y voces, algo que se convierte en algo más fuerte.

¿Cuál es la principal reflexión que buscas dejar con esta canción?

Hay que disfrutar de las cosas que muchas veces pasamos por desapercibidas. Muchas veces damos por sentado y cuando las perdemos, ahí es donde nos damos cuenta realmente lo que hemos perdido, me refiero a cosas que van desde un abrazo, que ahora nos ha costado dar y recibirlo. Hablo también de la lluvia, de la vida. No tenerle miedo a nada. Nos cuesta mucho estar en soledad y ella muchas veces puede llegar a ser una gran amiga para crecer. La soledad es un gran camino hermoso de autodescubrimiento, al igual que el silencio.

El recuperar la ternura también es importante, aunque a veces nos abrace la rabia y tengamos enojo ante las situaciones de la vida, es importante sacar, pero también volver a la ternura. La ternura no nos vuelve débiles.

Toda la aventura…

La canción la hicieron por WhatsApp, cuéntanos de esta experiencia…

El haber hecho la canción por WhatsApp me parece algo lindo. No nos paró el encierro para crear algo juntas. A partir de eso estamos descubriendo nuevas formas de crear colectivo y comunidad. Pensamos cómo hacerlo, no podíamos salir por lo que hicimos un “cadáver exquisito”, que es una técnica literaria de creación, que se comenzó en el movimiento surrealista a principios del siglo 20. Esta consiste en tirar ideas, y así fue como surgió la canción.

Luego ya nos juntamos a afinar detalles de la grabación, en ella colaboran varios amigos.

¿Cuál ha sido el cambio más significativo que ha tenido en ti la pandemia?

Hubieron muchos cambios. Primero tuvo mucho más contacto con la soledad, la abrace. A lo largo de todo este cambio se han ido rompiendo varios paradigmas en los que creíamos. Tenía varios proyectos que tuvieron que detenerse, pero también nos dimos cuenta de la gran capacidad que tenemos de resiliencia. Yo estoy en una situación de privilegio porque no he perdido mi trabajo. Pero también extraño reunirme con libertad, es difícil convivir con la incertidumbre por el miedo a contagiarte. He estado profundizando en el sonido como un proceso de sanación.

Tienes una extensa carrera, ¿cuál es tu siguiente sueño por cumplir?

Tengo más de 25 años de carrera en la música. Mi siguiente sueño, en el que estoy trabajando, es un EP, el cual incluirá música experimental para mí.

