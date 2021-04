Demi Rose calienta las redes en micro sostén que casi deja ver de más

Tras recibir decenas de flores, la modelo británica decidió posar al rededor de ellas luciendo un atuendo bastante revelador que no deja nada a la imaginación.

Demi Rose ha logrado cautivar a millones de personas en todo el mundo, su sensualidad la ha llevado a ser una de las mujeres más buscadas en Instagram.

Los admiradores de la modelo británica caen rendidos a sus pies, tanto que uno de ellos se atrevió a enviarle un regalo, por lo que la modelo inglesa se grabó mientras salía a recibirlo.

Para ello, decidió usar un microbikini blanco cuyo sostén era tan pequeño que por poco y dejaba ver sus atributos.

“Vibe so high the universe matched it 🤍 @prettylittlething ✨ ad (vibra tan alto que el universo lo igualaba)”, escribió.