Confesándose aún enamorada, Karol G confirma ruptura con Anuel AA

La cantante confesó a través de un comunicado que su relación con el reguetonero terminó y que ambos quedaron en buenos términos.

A través de sus redes sociales, Karol G y Anuel AA confirmaron la noticias de que ya no están juntos pero que terminaron bien, contrario a lo que se rumoraba.

El primero en hablar del tema fue él, mediante una transmisión en vivo y finalmente el día de ayer por la tarde, la cantante habló del tema aunque de una forma más discreta, pues decidió dar un corto mensaje mediante sus historias de Instagram.

Diferente a su expareja, ella reveló de su rompimiento mediante un emotivo mensaje donde habló de lo difícil que fue separarse y aclaró que todo fue real los casi tres años que duraron compartiendo.

“Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing, ni hoy ni hace casi 3 años que todo comenzó. (…) Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras. El amor que sentimos por parte de todos ustedes durante estos casi 3 años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico”, señaló la cantante colombiana

Además, al igual que su expareja aseguró que aún lo ama y mandó un mensaje de profundo agradecimiento tanto a Anuel como a su familia.

“Te amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita”, puntualizó.

La declaración del cantante

Por su parte el puertoriqueño, señaló que se separaron hace unos cuatro meses atrás pero que contrario a los rumores todo quedo bien entre ellos.

“He visto muchas cosas de que Anuel y Karol G se alejaron o se dejaron e inventándose historias bien locas de ella y de mí también. Karol y yo, ahora mismo, no estamos juntos. Llevamos como cuatro meses que no estamos juntos. No tenemos una mala relación ni comunicación, estamos bien”, explicó el boricua a través de su red social.

La relación de los artistas se confirmó cuando lanzar juntos la canción ‘Culpables’ y posteriormente aceptaron a su público que tenían una relación al mostrar el éxito musical ‘Secreto’ , y fue en enero de 2019, cuando en medio de un concierto se dieron un beso apasionado.

