Hija de Lucero y Mijares preocupa por su aspecto demacrado y “aseñorado” a sus 16 años

La joven realizó un live por primera vez desde sus redes sociales y dejó ver cómo le ha afectado la pandemia.

Lucerito Mijares, hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares, de nueva cuenta dio de qué hablar en las redes sociales.

Y es que la joven realizó un Live, en donde aseguró que la pandemia la tiene “demacrada” y aburrida por el confinamiento.

El Privilegio de Amar – Mijares feat Lucero Mijares (Sinfonico Online) – YouTube

“Este es mi primer Live, vean lo demacrada que estoy, no lo puedo creer, no, no manches, parezco señora y la verdad no tengo idea de cómo esto está pasando”, aseguró la cantante.

Además, Lucerito también destacó: “Mis días de cuarentena so lo peor. Además hace mucho calor”.

Asimismo, la hija de Mijares aprovechó para mandar saludos a sus fanáticos, responder preguntas y también reír con ellos.

Cabe destacar que la joven recién se contagió de COVID-19, junto con su madre, así lo informó Lucero mediante su canal de YouTube.

Así fue la boda entre Lucero y Luis Miguel hace más de 30 años (publinews.gt)

“Quiero contarles que me contagié de COVID, estuve contagiada y ya salí de ello afortunadamente, gracias a Dios”, especificó “La novia de América”.

Asimismo, la intérprete resaltó: “Se los quiero contar porque no es algo que haya que esconder, es una situación mundial a la cual todos estamos expuestos”.

Hija de Lucero no alcanza el éxito…

Por otro lado, para la hija de la cantante, la pandemia le ha afectado en otros sentidos. Recordemos que la joven debutó en la industria musical, sin embargo asegura que no encuentra oportunidades, al igual que sus padres.

No obstante, Lucerito Mijares, ha comenzado su carrera con el pie derecho, pues luego de sus primeras incursiones en la música al cantar junto a su padre, luego logró hacer lo propio con la también popular Lucero.

La joven de tan solo 16 años ganó su primer premio en la categoría de Mejor Debut en los Fans Choice Awards.

Con mucha distinción, la adolescente se alzó por encima de otras cantantes famosas.

(Visited 90 times, 90 visits today)