El cantante puertorriqueño la rompió, fue ovacionado e hizo historia en el ring de WrestleMania.

No cabe duda que Bad Bunny hizo explotar WrestleMania, y no solo por su espectacular y millonaria entrada al ring, sino que también se robó el show.

El boricua llegó al bordo de un autobús que usó en la portada del álbum “El último tour del mundo” y dio una exhibición que nadie habría imaginado.

El “conejo malo” se ganó el respeto de millones de seguidores del Universo WWE, confirmando lo que dijo desde el primer día.

Y es que cuando el artista llegó a la empresa, enfatizó que su sueño era luchar en un escenario.

The duo of @sanbenito & @ArcherOfInfamy is on 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 against @mikethemiz & @TheRealMorrison!

