Bad Bunny levanta pasiones entre sus fans al posar sin ropa

El cantante puertorriqueño cumplirá su sueño de luchar en Wrestlemania y decidió mostrar su escultural figura.

Bad Bunny se ha ganado a millones de fans alrededor del mundo por su atractivo. Desde que dejó su estilo de largas uñas y ropa como “de payaso”, el puertorriqueño se ha convertido en uno de los artistas de música urbana más atractivos.

En esta ocasión, el famoso está celebrando que cumplirá su sueño de luchar en Wrestlemania y para ello decidió mostrar su figura al desnudo. Bad Bunny ha estado entrenando duro y ahora muestra su escultural y trabajada figura.

No es la primera vez que el puertorriqueño se muestra como vino al mundo. En más de una ocasión ha mostrado sus posaderas mientras toma el sol, pero ahora ha ido un poco más lejos.

Inmediatamente la fotografía se hizo viral y se llenó de elogios.

Su participación en Wrestlemania

Bad Bunny será uno de los rostros protagonistas en el mayor evento de 2021 de la WWE, WrestleMania 37. El cantante lleva apareciendo en shows desde enero.

“Mañana será uno de los días más importante de mi vida. Otro sueño hecho realidad. BENITO EN WRESTLEMANIA!!!! AUN NO LO PUEDO CREER!!!! TENGO TANTO QUE DECIR Y CONTAR, QUE MEJOR DOY GRACIAS Y YA 🙏🏻 SERÁ UN DÍA MUY ESPECIAL!!! MAÑANA ARRIESGO MI VIDA EN EL RING!!! PERO NO TENEMOS MIEDO!!! VAMOS PA ENCIMOTA!!! NO SE LO PUEDEN PERDER POR NADA DEL MUNDO!!!🤍 DESEENME SUERTE!!!!”, comentó el famoso en sus redes sociales.

Este evento será este sábado 10 y domingo 11 de abril cuando se viva toda la emoción del evento de lucha libre profesional más esperado del año. Para ambos días, la transmisión dará inicio en Guatemala en los siguientes horarios: 17 horas previa y 18 horas, Kickoff.

